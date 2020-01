Novara, incidente stradale nel comune di Sozzago

Nel tardo pomeriggio del primo Gennaio, Vigili del Fuoco provenienti dalla Sede centrale con il supporto dell’autogru, sono intervenuti a Sozzago, per un incidente stradale con macchina ribaltata in un canale. Gli occupanti l’autovettura sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente qualche minuti prima che sul posto giungessero i Vigili del Fuoco. Gli operatori accorsi sul luogo del sinistro hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata e al recupero del mezzo dalle acque del canale. Alle operazioni di soccorso presenti, anche, i Carabinieri di Trecate e il personale sanitario del 118.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=62732