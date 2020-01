Parma. Arrestato 23enne ivoriano violento

Ieri mattina, alle prime ore dell’alba, abbiamo tratto in arresto un cittadino straniero che aveva dato in escandescenza. Il soggetto, dopo aver bevuto ed esagerato con la droga, ha scatenato il panico in via Trento. Intorno alle 7 del primo dell’anno giunge al 113 una chiamata dove viene segnalato un l’uomo intento ad aggredire una donna in via Trento. Dapprima intervengono due operai dell’Iren e l’uomo inizia a prenderli a calci. Non contento il soggetto danneggia anche il mezzo dell’Iren. Nel frattempo accorrono sul posto gli Agenti delle Volanti che a loro volta vengono attinti da numerosi calci e pugni, fino a che non riescono ad immobilizzarlo. Alla fine viene portato al pronto soccorso dove verrà sedato. Il soggetto, un 23enne ivoriano, trovato anche in possesso di droga, è stato arrestato in flagranza di reato dagli Agenti. L’uomo è ora in attesa del giudizio per direttissima.