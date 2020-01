Un violento terremoto calcolato in magnitudo 5.8 ha fatto tremare la terra sotto l’Iran. Ad essere interessata la zona del Nord Est del paese, al momento non si dispone di notizie per valutare gli effetti su persone o cose. I sismografi hanno rilevato l’epicentro del terremoto ad una profondità di 8 chilometri nei pressi della città di Sangan, piccola cittadina che sorge nei pressi del confine che divide l’Iran dall’Afghanistan.

