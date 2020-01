UE. Grenn Deal, bilancio digitale: ecco le priorità del 2020

Il Parlamento cita anche unione bancaria, brexit, lotta al cancro

(SIR-DIRE) Roma, 2 Gen. – Quali saranno i temi prioritari per l’Ue nel 2020? Mentre il dibattito politico non e’ ancora ripreso per via della pausa natalizia, il sito dell’Europarlamento prova a individuare alcuni temi di grande rilevanza. Si comincia dall’emergenza climatica, indicata tra i pilastri della nuova Commissione Von der Leyen: “Contrastare l’emergenza climatica e’ una delle priorita’ assolute dell’Ue. La Commissione- si legge nel sito del Parlamento europeo, che ribadisce l’elenco anche in un video di due minuti e mezzo- sta lavorando su un Green Deal per rendere l’Europa climaticamente neutrale entro il 2050. Ci si aspetta proposte sulla produzione di alimenti sostenibili, prodotti piu’ durevoli, l’uso dei pesticidi e una strategia per salvaguardare la biodiversita’ guardando al 2030, cosi’ come piani per ridurre le emissioni derivanti dal traffico aereo e marittimo”.

Secondo tema, il bilancio a lungo termine dell’Ue: “I negoziati sul bilancio 2021-2027 continuano. Il Parlamento sta richiedendo piu’ fondi per combattere il cambiamento climatico, promuovere l’innovazione e proteggere i confini comunitari”.

Quindi i “servizi digitali”: “La Commissione dovrebbe presentare una proposta di legge sui servizi digitali e un’altra sull’intelligenza artificiale. Quest’ultima dovrebbe chiarire alcuni aspetti legali e aiutare a promuovere gli investimenti per le compagnie europee che operano nel settore”.

Fra gli altri argomenti indicati di urgente rilevanza: Unione bancaria, accordi commerciali (con Australia, Nuova Zelanda, Vietnam, Cile, Indonesia, Filippine, Marocco e Tunisia; sono in corso colloqui anche per un accordo di investimento con la Cina), salute pubblica (lotta contro il cancro), diritti dei passeggeri, allargamento, Brexit, sicurezza. Si ricorda inoltre che il 9 maggio si celebreranno 70 anni dal giorno in cui il ministro francese degli affari esteri Robert Schuman ha proposto la creazione di una Comunita’ europea del carbone e dell’acciaio, il primo passo verso la nascita dell’attuale Unione europea.

