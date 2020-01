Augliera (M5S): “Invito le associazioni ambientaliste e antimafia a rappresentare e ribadire adesso tutte le proprie istanze”

Domenico Augliera, candidato M5S al Consiglio regionale della Calabria, in vista delle elezioni del 26 Gennaio invita tutte le associazioni ambientaliste e antimafia a rappresentare e ribadire, adesso e con maggior forza, tutte le proprie istanze, evidenziando le annose problematiche locali relative alla tutela dell’ambiente e al contrasto della criminalità organizzata, rimaste ad oggi inascoltate dalla classe dirigente locale.

“È ora – afferma Augliera – che tali tematiche, solo in apparenza e in astratto portate al centro del dibattito pubblico, di fatto tralasciate da gran parte della politica ma seguite con encomiabile impegno da cittadini e associazioni, diventino ordini del giorno di questa campagna elettorale per l’elezione del prossimo Consiglio regionale”.

“L’inerzia e le contraddizioni della politica regionale – incalza Augliera – sulle problematiche ambientali e della legalità non sono più accettabili. Le ultime cronache locali ci hanno ulteriormente rappresentato, laddove ve ne fosse stato bisogno, come la criminalità organizzata utilizzi le risorse ambientali a danno della collettività”.

“È tempo di mettere in primo piano nell’agenda politica di tutti gli schieramenti queste tematiche – conclude Augliera – e far emergere, se c’è, la reale volontà della politica di affrontarle fino in fondo, assumendo posizioni ferme e inequivocabili sulla tutela del territorio e prendendo le distanze senza indugi da quelle attività criminali che speculano a danno delle risorse ambientali”.

Augliera confida infine che gli Enti ambientalisti e antiracket raccolgano il suo invito, stimolando, con l’occasione, anche confronti e incontri su questi temi.