Si terrà il prossimo Martedì 7 Gennaio presso la sede del Comando di polizia locale in via Aldo Moro 18, alle ore 10.30 la conferenza stampa congiunta di inizio anno del sindaco Giuseppe Falcomatà e dell’assessore alla Polizia Municipale Nino Zimbalatti di presentazione del comandante Salvatore Zucco definitivamente entrato nei ruoli comunali e del piano attività previsto per il 2020.