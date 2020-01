Reggio Calabria, modifiche alla circolazione stradale per trasferimento Effigie Madonna della Consolazione per restauro

L’assessore alla Polizia Municipale Nino Zimbalatti rende noto che l’Ufficio Tecnico del traffico ha disposto con ordinanza modifiche alla circolazione stradale in occasione del trasferimento della Effigie della Madonna della Consolazione dalla Basilica dell’Eremo alla sala Monteleone di palazzo Campanella, dove avranno inizio le operazioni di restauro aperto, il prossimo 4 Gennaio 2020.

E’ stato pertanto disposto:

– il divieto di sosta con rimozione in via Quartiere Militare lato monte, nel tratto compreso tra via Cardinale Portanova e via Niccolo’ Tommaseo, dalle ore 23.00 del 3 Gennaio 2020 alle ore 12.00 del 4 Gennaio 2020

-il divieto di circolazione in via Quartiere Militare nel tratto compreso tra via Cardinale Portanova e via Niccolo’ Tommaseo, dalle ore 7.00 del 4 Gennaio 2020 alle ore 12.00 del 4 Gennaio 2020 .