Milano: Polizia arresta pusher marocchino

Ieri pomeriggio in via Mercantini, gli agenti della volante del Commissariato Comasina hanno arrestato un cittadino marocchino di 40 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, hanno individuato l’uomo all’interno del parco tra via Morgantini e via Broglio, il quale, si chinava dietro una panchina con un atteggiamento sospetto. Dopo averlo fermato, gli agenti hanno trovato il pusher con 25.5 gr di eroina, 490 euro in contanti, un taglierino e materiale per il confezionamento della droga.