Villa San Giovanni (RC). Molto coinvolgente il concerto di Hattie Webb con Andrea Resce

Al Teatro Primo di Villa San Giovanni è stato inaugurato il nuovo anno il 2 Gennaio 2020 con il concerto dell’arpista Hattie Webb, con Andrea Resce contrabbassista uno che ha sempre utilizzato il contrabbasso in maniera sperimentale, cercando una continua fusione fra i generi, classico, jazz, pop, etnico ecc. Il connubio armonioso fra arpa, contrabbasso e voce è davvero unico, tanto da dar da vita ad uno spettacolo emozionale ed unico. Hattie Webb arpista e cantante di Leonard Cohen, con la sua band ha viaggiato in giro per il mondo realizzando oltre 400 concerti in 6 anni. Ha registrato e suonato con Sting, Tom Patty, Gotye, Glen Hansard, Steve Martin, Edie Brickel, Rick Rubin, The Avett Brothers, The Lumineers e Natalie Maines ed è presente in cinque album di Leonard Cohen. Grande presenza di pubblico al Teatro Primo che ha suscitato da subito un totale coinvolgimento della platea durante l’emozionante interpretazione del brano di Leonard Cohen –Halelluia suonato e cantato dall’arpista Hattie Webb, che sul finire dello spettacolo è “esploso” in un lungo ed emozionante applauso.

ph – Federica Romeo