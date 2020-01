Reggio Calabria. Caccia alla Befana al Castello Aragonese

Appuntamento da non perdere per grandi e piccini

Domani 06 Gennaio, dalle ore 10 alle ore 12, presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria, l’Assessore Irene Calabrò invita tutti a partecipare all’iniziativa organizzata dal Servizio Valorizzazione del Patrimonio culturale comunale in collaborazione con l’Associazione culturale MEISSA. Una mattinata all’insegna del gioco per i più piccoli che andranno a “caccia della Befana” all’interno delle sale del maniero e della cultura per gli accompagnatori, che potranno fruire di visite guidate con narrazione della storia della fortezza. Una iniziativa che arricchisce le attività programmate dall’assessorato guidato da Irene Calabrò per valorizzare l’importante attrattore della Città che registra numerosi consensi e gradimento da parte dei tanti turisti che tutto l’anno hanno potuto ammirarne il fascino. La consueta collaborazione con le associazioni culturali, vive ed attive sul territorio reggino, consente di valorizzare e riconoscere l’operato di chi, come MEISSA, nel tempo, ha saputo interagire con l’Amministrazione comunale con spirito di condivisione e fattiva partecipazione. In occasione dell’iniziativa ministeriale #domenicalmuseo, promossa dal MIBACT, l’apertura straordinaria di musei e luoghi d’arte si estende alla giornata dell’Epifania, anche il Comune di Reggio Calabria vi aderisce con l’apertura del Castello aragonese ad ingresso libero.