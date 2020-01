Teheran, presa letteralmente d’assalto dai fedeli e seguaci del Generale Qassem Soleimani, ucciso Venerdì durante un raid statunitense a Bagdad in Iraq nei pressi dell’aeroporto. La processione del funerale in Iran è stata trasmessa in diretta e la bara è stata omaggiata dalla guida suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei. Tre i giorni di lutto nazionali che segneranno il passaggio nell’aldilà del comandante delle Forze Quds in patria adesso considerato da molti anche un martire.

