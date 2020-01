Trump: “L’Iran non avrà mai un’arma nucleare”

Il presidente degli Stati Uniti torna a minacciare Teheran

“L’Iran non avrà mai un’arma nucleare!”, ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo che il Governo di Teheran ha dichiarato di volersi ritirare dal trattato sul nucleare del 2015. “La bufala dell’impeachment – aggiunge Trump – è solo una continuazione della caccia alle streghe iniziata ancor prima che io vincessi le elezioni, deve finire rapidamente. Leggete le trascrizioni, la dichiarazione forte del presidente ucraino, non c’è stata nessuna pressione. È una truffa dei democratici per avvantaggiarsi alle elezioni!”

