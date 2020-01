Genova, grossa fuga di gas in via Perrone

Un’importante fuga di gas in corso Perrone, all’altezza del civico 92, ha impegnato i Vigili del fuoco fin dalla 21:00 del 6 Gennaio. Il metano fuoriusciva dalle tombinature sulla sede stradale. Per ragioni di sicurezza la strada è stata chiusa e sono stati bloccati anche i lavori al ponte sulla A10. Le squadre dei Vigili del fuoco intervenute hanno tenuto in sicurezza lo scenario fino all’arrivo dei tecnici della ditta interessata per gli scavi. L’intervento è terminato intorno alle 4 della notte: la perdita era stata causata da una flangia di un tubo di media pressione che si era allentata.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=62822