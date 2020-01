Imperia. Polizia arresta in flagranza giovane per spaccio di droga a 2 minorenni

La Polizia di Stato di Imperia ha tratto in arresto un insospettabile giovane imperiese, per spaccio di sostanze stupefacenti; i due minorenni acquirenti, i quali ammettevano di prepararsi a una serata tra amici, a base di alcol e hashish, venivano segnalati amministrativamente alla Prefettura quali consumatori di droga. La vicenda prende le mosse da uno dei controlli effettuati quotidianamente dagli operatori di Volante lungo una delle principali arterie cittadine, nell’ambito dell’implementazione dei servizi di controllo del territorio, disposta dal Questore della Provincia di Imperia, con particolare riferimento alle zone a maggior rischio di degrado urbano.

L’attenzione degli operatori veniva attirata da due soggetti, noti per i loro numerosi pregiudizi di polizia, che salivano su un veicolo guidato da una terza persona, ignota agli operanti. Alla vista dell’auto della Polizia di Stato, il guidatore provava repentinamente ad allontanarsi invertendo il senso di marcia, manovra prontamente vanificata dall’equipaggio di Volante. Durante il sommario controllo della vettura, i due operatori percepivano un intenso odore di hashish e notavano altresì un improvviso movimento del passeggero, diretto a occultare un involucro sotto il sedile anteriore.

I poliziotti procedevano dunque a una perquisizione personale in flagranza degli occupanti il veicolo, successivamente estesa a quest’ultimo rinvenendo: un panetto di hashish del peso approssimativo di 70 grammi, due dosi di hashish da circa 10 grammi già confezionate per la successiva vendita, vari strumenti destinati al frazionamento e al confezionamento di sostanze stupefacenti e 220 Euro in banconote di vari tagli. Il controllo veniva successivamente esteso al domicilio del venditore della sostanza stupefacente, ove si rinveniva, sapientemente occultata in un’intercapedine del garage in uso all’arrestato, una valigetta utilizzata per custodire, lontano da occhi indiscreti, la sostanza stupefacente acquistata all’ingrosso, in attesa della sua cessione al dettaglio ai consumatori della città, l’età media dei quali continua purtroppo a calare. Alla luce di quanto emerso dal duplice controllo, il soggetto riconosciuto quale venditore, veniva tratto in arresto per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Questore Capocasa: “Sono sempre più numerosi i giovanissimi che fanno uso di sostanze stupefacenti e alcoliche e al contempo sempre prima, come testimonia la Comunità Scientifica, che evidenzia come sia cambiato il modo di consumare droga e come si allunghi sempre più l’elenco delle sostanze che eludono le norme vigenti e che possono essere reperite via internet. L’attività di prevenzione, in particolare tra i giovani, attualmente già in atto per arginare fenomeni che rappresentano una vera e propria emergenza, sarà implementata, soprattutto nelle scuole, per informare e sensibilizzare i ragazzi sulle conseguenze del consumo di droghe e dell’abuso di alcol”.

