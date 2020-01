Libia. Salvini a Di Maio: se al Governo incapaci, facciano altro

(DIRE) Roma, 7 Gen. – “Per Di Maio e’ colpa di Salvini? Fino ad agosto l’interlocutore principale libico era l’Italia. Ora in Libia ci sono tutti e nessuno chiama piu’ gli italiani. Se al governo non sono capaci, facciano altro”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio 24. “Se Conte e Di Maio- aggiunge- danno ragione a uno un giorno e all’altro il giorno dopo… fanno arrabbiare prima uno e poi l’altro. E nessuno considera piu’ l’Italia”. E prosegue: “In Libia c’e’ un governo riconosciuto? Io sostengo per dignita’ e coerenza il governo legittimo. Da ministro parlerei ai ministri, non ad altri”. (Vid/ Dire)