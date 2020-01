Oliveto (RC): la magia avvolge la 6^ edizione del Presepe Vivente

Grande successo per la 6^ edizione del Presepe Vivente della Parrocchia S. Maria Madre della Consolazione di Oliveto (RC), sito nella suggestiva Via Cilea al Canale, così nominata per la sorgente di acqua ivi presente. Abitata fino agli anni ’70, la Via Cilea racchiude un piccolo tesoro storico, in cui è possibile visitare i vecchi frantoi e i vecchi palmenti, ormai in disuso. Una location storica ripresa per la seconda volta, dopo il 1989, per riproporre il Presepe Vivente ambientato nell’Anno 0 a Betlemme come rappresentazione Sacra della vita dell’epoca. I visitatori venivano accolti da un’aura magica, in cui era consigliato il silenzio religioso e i figuranti, totalmente immersi nel tempo, non venivano disturbati dai passanti moderni. Non mancavano i mestieri più antichi, dal fornaio alle donne che producono sapone ai mercanti di spezie, ma anche la sinagoga e il Giardino degli Ulivi che rendevano ancora più mistico un paesaggio immerso nel passato. Il 6 Gennaio l’evento si è concluso con una splendida notte stellata e l’arrivo dei Re Magi a cavallo.

SM