Prato. Denunciato 29enne nigeriano in possesso di marijuana

Nella serata di Sabato 4 Gennaio scorso, alle ore 19.20 circa, un equipaggio delle Volanti, nel corso di attività di prevenzione di episodi di criminalità diffusa effettuata in piazza Stazione, ha notato uno straniero sospetto che, alla vista della pattuglia di polizia si dava alla fuga onde eludere un eventuale controllo. Rincorso, raggiunto e bloccato dagli operatori, nonostante la resistenza opposta, è stato identificato per un ventinovenne nigeriano domiciliato a Prato, regolarmente soggiornante ma annoverante precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Trovato in possesso di 1 grammo di marijuana, della quale ha ammesso l’uso personale, lo straniero veniva condotto in Questura e denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a P.U. nonché segnalato amministrativamente alla locale Prefettura quale assuntore di droghe.

