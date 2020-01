Regionali. Franceschini: non cambieranno il destino del Governo

(DIRE) Roma, 7 Gen. – “Il dato dell’Emilia Romagna è molto importante politicamente, soprattutto per i cittadini dell’Emilia Romagna che vogliono essere governati da una coalizione riformista. Ma non è che il risultato in Emilia Romagna cambierà il destino di questa maggioranza e di questo Governo. Si sta enfatizzando rispetto a una questione nazionale una questione che è legata all’Emilia Romagna e alla Calabria”. Lo dice Dario Franceschini, ministro della Cultura e capodelegazione del PD al Governo, intervistato da Giovanni Floris a diMartedi’ (LA7). (Rai/ Dire) 20:03 07-01-20