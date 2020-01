(DIRE) Roma, 7 Gen . – É di una donna morta il bilancio di un’esplosione, dovuta probabilmente a una fuga di gas, avvenuta alle 9.30 circa all’interno di un appartamento di una palazzina di tre piani in via Civitacampomarano, in zona Case Rosse, a Roma. In corso le operazioni di verifica e di accertamento, sul posto oltre ai Vigili del fuoco, anche il 118 e i Carabinieri. (Ago/ Dire)