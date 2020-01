Varese, incidente stradale nel comune di Venegono Superiore

Sabato 4 Gennaio alle 04.00, i Vigili del Fuoco del distaccamento volontari di Tradate, sono intervenuti nel comune di Venegono Superiore provincia di Varese, per un incidente stradale. Per cause, ancora, in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del proprio veicolo finendo fuori dalla sede stradale. Gli operatori sono accorsi sul luogo con un’Autopompa ed hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato al recupero dello stesso.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=62786