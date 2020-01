Viabilità. Roma, Raggi: Buona notizia lavori Galleria Giovanni XXIII

“Sarà riqualificata arteria fondamentale quadrante Nord Ovest

(DIRE) Roma, 7 Gen. – “Una buona notizia per la citta’ e per chi percorre ogni giorno la Galleria Giovanni XXIII, arteria fondamentale nel quadrante nord ovest di Roma. Per la prima volta verra’ riqualificata: sara’ rifatto l’asfalto in tutto il tratto di 3 km e si migliorera’ la visibilita’”. Lo scrive su Facebook Virginia Raggi, sindaca di Roma. Si tratta, spiega, “di un lavoro mai fatto prima, da quando la galleria e’ stata inaugurata nel 2004. Il primo intervento iniziera’ il 20 Gennaio con la chiusura completa della ‘canna nord’ in direzione Pineta Sacchetti. Saranno ripristinate le barriere di sicurezza danneggiate, puliti e sostituiti i pannelli interni con l’obiettivo di potenziare l’illuminazione a led. Sara’ riqualificata, anche, la segnaletica orizzontale e verticale per rendere ancora piu’ visibili gli svincoli per gli automobilisti all’interno della galleria. Sara’ effettuata una verifica di tutto il sistema di smaltimento dell’acqua delle piogge”. “I lavori nella prima parte- dice ancora raggi- avranno una durata di 75 giorni circa. Abbiamo scelto di chiudere a fasi alterne i due tratti per velocizzare le operazioni e gia’ in questi giorni stiamo preparando dei cartelli informativi. I pannelli saranno visibili a partire dall’uscita della Tangenziale Est di via Salaria in avvicinamento alla galleria. Successivamente, sara’ realizzato il tratto della ‘canna sud’ in direzione Stadio Olimpico-Salaria. Le manutenzioni costanti delle gallerie e dei viadotti della citta’ sono una nostra priorita’. E con questo intervento porteremo piu’ sicurezza per chi ogni giorno percorre quella galleria”. (Vid/ Dire)