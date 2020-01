Il Presidente de Le Muse rilancia “Tribuna politica muse” aperta agli aspiranti presidenti e candidati al Consiglio Regionale della Calabria

In prossimità del voto di Domenica 26 Gennaio 2020, il presidente Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere di Rc, prof. Giuseppe Livoti, fa un appello ai vari candidati per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria.

Un invito a partecipare ad un pubblico incontro venerdi 17 gennaio alle ore 17,30, presso la Sala D’Arte Le Muse di via San Giuseppe 19, in primis a Santelli, Callipo, Aiello e Tansi, i 4 candidati alla presidenza del Consiglio Regionale della Calabria che avranno, in base alla adesione alla tribuna elettorale, il medesimo tempo per il loro intervento-prologo. Inoltre gli aspiranti candidati della coalizione di centro-destra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Jole Santelli Presidente e Casa delle Libertà); coalizione di centro-sinistra (Partito Democratico, Io Resto in Calabria, Democratici e Progressisti); Movimento 5 Stelle e Calabria Civica; liste civiche (Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita) della circoscrizione elettorale di Reggio Calabria che aderiranno all’appello, avranno 4 minuti di tempo per raccontarsi al pubblico che sarà presente presso la Sala le Muse. Le associazioni culturali – dice Livoti – sono di per se apartitiche, poiché i vari soci e simpatizzanti provengono da estrazioni culturali, politiche e formative diverse. Ma cio’ non toglie che è compito dei sodalizi associativi informare con quel senso di approfondimento che dovrebbe portare la gente a sapere ed a conoscere chi ci rappresenterà a livello regionale, soprattutto in un tempo quale è il nostro che vive di disaffezione alla politica. Proprio per questo facciamo appello a vari candidati affinchè tramite la nostra email lemusereggio@tiscali.it o contattando il numero (338/5969181) ci facciano sapere il loro interesse a partecipare a questo pubblico incontro. I partecipanti alla “Tribuna Politica Muse” avranno a disposizione uno spazio per riassumere la propria idea, le loro proposte e la loro appartenenza, mentre nella seconda parte del dibattito, il pubblico presente potrà porre delle domande ai candidati per approfondire determinate tematiche. Per una questione di organizzazione si ricorda a chi volesse aderire a tale incontro di inviare email con eventuali contatti o contattare il numero di cellulare entro Mercoledi 15 Gennaio per poter organizzare tutto al meglio. L’ordine di intervento sarà fatto tramite un pubblico sorteggio.

.