Iran. Difesa: nessun militare italiano coinvolto in attacco base Erbil

(DIRE) Bari, 8 Gen. – “In merito all’attacco avvenuto nella notte contro la Base statunitense di Erbil si conferma che nessun militare italiano e’ rimasto coinvolto e i mezzi e le infrastrutture in uso al contingente militare italiano non hanno subito danni. Al momento dell’attacco sono state messe in atto tutte le procedure di contingenza tese alla salvaguardia della sicurezza del contingente dislocato nell’area di Erbil”. È quanto si legge in una nota diffusa dallo Stato maggiore della Difesa. (Com/Adp/ Dire)