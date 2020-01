Le scommesse sportive online spopolano ed è il calcio a trainare l’intero settore, vediamo perchè

Che le scommesse sportive soprattutto quelle online sia no diventate un fenomeno sociale non è più una novità, ma quello che più colpisce è che sono le scommesse calcio a trainare l’intero settore facendo registrare numeri sempre in aumento a differenza degli altri sport che anche se apprezzati non hanno lo stesso appeal, ma vediamo perchè.

Le scommesse sportive quando come sono nate e come sono progredite?

Le s commesse sportive come le intendiamo oggi hanno fatto la loro prima apparizione alla fine degli anni 90 quando vennero lanciate in con concomitanza del Mondiale calcistico di Francia 98. Si decise di lanciare le scommesse sportive su eventi calcistici sua perchè è lo sport più seguito a livello nazionale e sia perchè si era già abituati a giocare la schedina del totocalcio e quindi dava un senso di continuità e maggior fiducia in un prodotto nuovo e non conosciuto. Le prime scommesse sportive non erano online e si potevano giocare solo all’interno di agenzie autorizzate un po’ come accadeva con la schedina del totocalcio nelle ricevitorie. Le scommesse online sono invece un prodotto più recente figlie dello sviluppo tecnologico che sta investendo la società moderna. Con il passare degli anni ed un interessamento sempre più forte verso le scommesse sportive si è assistito ad uno sviluppo delle scommesse calcio esponenziale e costante fino ad arrivare alle scommesse online che hanno saputo, oltre alle scommesse calcio, valorizzare anche altri sport con discreto successo, ma senza mai sfondare veramente nei numeri. Le scommesse calcio rappresentano il novanta percento dell’intero volume della raccolta di gioco un po’ perchè il calcio è lo sport più popolare in Italia e di cui tutti conoscono le dinamiche un po’ perchè rispetto agli sport le scommesse sportive online sul calcio sono molto più complete e con maggiori possibilità di gioco e combinazioni, ma vediamo insieme meglio di cosa si tratta.

Le scommesse calcio online cosa offrono in più rispetto agli altri sport?

Le scommesse calcio e soprattutto quelle online hanno raggiunto un offerta di gioco impensabile per qualsiasi altro sport a palinsesto. Se inizialmente le scommesse calcio erano improntate principalmente sui campionati maggiori come la Serie A o la Premier Legaue oggi invece grazie alle scommesse online se si apre un qualsiasi palinsesto che offre scommesse sportive è possibile trovare una miriade di campionati dando così libero sfogo al giocatore di scegliere i campionati cosa difficilmente replicabile su altri sport. Oltre ad una ampia scelta degli eventi su cui piazzare le proprie scommesse calcio è possibile seguire anche lo svolgimento del match attraverso lo streaming così da poter verificare l’esito delle proprie giocate in tempo reale. Questo aspetto ha fatto balzare in alto le scommesse online nell’indice di gradimento degli appassionati tanto spostare l’attenzione su questo prodotto rispetto alle tradizionali scommesse. Un altro fattore importantissimo che ha portato le scommesse calcio online a scavalcare le scommesse in agenzia coincide con la facilità di gioco e di gestione delle proprie schedine. Un tempo bisognava ricercare le proprie quote tra tantissimi fogli zeppi di numeri e magari fare anche un a discreta coda prima di poterla giocare, oggi invece grazie alle scommesse online tutto questo è stato superato e chi vuole piazzare le proprie scommesse calcio oggi può farlo utilizzando il proprio telefono e software gestionali di alto profilo che rendono semplice e veloce giocare le proprie schedine. Tutto questo ha fatto crescere il canale online a discapito delle agenzie terrestri sempre più teatro di episodi criminosi e quindi non ben viste dalla maggior parte dei giocatori soprattutto quelli occasionali.

Insomma le scommesse sportive soprattutto online sono improntate sul calcio vedremo se nel prossimo futuro i bookmakers riusciranno a proporre un prodotto così completo anche per gli altri sport o se insisteranno solo sul calcio come stanno facendo oggi.