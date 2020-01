Libia. Di Maio: Guerra per procura, serve subito cessate fuoco

(DIRE) Roma, 8 Gen. – “Priorita’: Libia”. E’ stata una “giornata intensa, siamo da poco rientrati a Roma. Sono stato a Bruxelles e a Istanbul per incontrare il ministro turco Çavusoglu. Quella in corso e’ una guerra per procura, dobbiamo essere franchi e parlarci chiaro, puntando al dialogo e coinvolgendo tutti. È quello che stiamo facendo come governo. Lo ripetiamo: non esistono soluzioni militari alla crisi in corso”. Lo ha scritto nella notte su Facebook Luigi Di Maio, ministro degli esteri.

“Ricordiamo bene gli errori del passato- ha aggiunto-, in particolare l’intervento Nato del 2011. Certi errori non si possono piu’ ripetere. Non ce lo possiamo permettere come Italia e non ce lo possiamo permettere come Europa. Serve subito un cessate il fuoco”. (Vid/ Dire)