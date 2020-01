Servigliano (Fm): morta bambina per incendio in casa

Nella notte a Servigliano, in provincia di Fermo, è esploso un incendio in un’abitazione privata, nella quale risiedevano una donna dell’ Est Europa con le sue due figlie. La donna si è svegliata per il forte odore dato dalle fiamme e ha portato in salvo la figlia minore, non è riuscita però a rientrare in casa per salvare la bambina di 7 anni. L’allarme avvenne poco prima delle 3 di notte, sono intervenuti i Vigili del Fuoco provenienti da Amandola e Fermo, la Croce Azzurra di Santa Vittoria in Matenano, i Carabinieri di Montegiorgio e il 118, ma per la bambina intrappolata era ormai troppo tardi. La madre e la sorellina sopravvissute sono state prontamente portate all’ospedale della città e sembrano in buone condizioni.

SM