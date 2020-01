Casa Circondariale Catanzaro: presentazione del libro Dolci (c) reati del detenuto Fabio Francesco Valenti

Il 10 Gennaio alle ore 9.30 presso la sala teatro del Carcere di Catanzaro, alla presenza del Garante nazionale per i diritti dei detenuti, sarà presentato il libro di ricette “Dolci (c)reati”, realizzato dal detenuto Francesco Fabio Valenti, pubblicato dalla casa editrice Città del Sole Edizioni. L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con le Camere Penali di Catanzaro. Vista la valenza esterna dell’iniziativa, per quanto sopra, si invitano le SS.VV. a partecipare, chiedendo di dare divulgazione all’evento.