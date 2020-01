Pachino (Sr). Polizia arresta 2 persone e sequestra 21 kg di droga

La droga è stata rinvenuta in auto ed in casa

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di P.S. di Pachino, al termine di una celere attività investigativa, hanno arrestato F.G., di 33 anni, residente a Pachino, già noto alle forze di Polizia e Z.G., di 33 anni, residente a Pachino, poiché trovati in possesso di 21 chili di marijuana. In particolare, gli agenti, transitando in piazza Vittorio Emanuele, hanno notato F. che, alla vista dei poliziotti, è entrato rapidamente in un negozio, decidendo, quindi, di sottoporlo ad un controllo, a seguito del quale l’uomo è stato trovato in possesso di tre grammi di hashish. Gli operatori di polizia hanno esteso il controllo all’autovettura di F. rinvenendo un chilogrammo di marijuana occultata nei sedili posteriori. Successivamente, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo e della propria convivente, rinvenendo venti chilogrammi di marijuana, suddivisi in quattro scatole di cartone nascoste all’interno del ripostiglio. I due conviventi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.