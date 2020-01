Milano: Polizia arresta 2 persone per spaccio

Ieri mattina gli agenti in motocicletta della Questura di Milano hanno arrestato un cittadino libico di 24 anni per spaccio. I poliziotti hanno notato l’uomo mentre cedeva 3.5 grammi di hashish a un ragazzo, dietro il pagamento di 50 euro, all’interno del parco pubblico di via Mauro Macchi. Lo spacciatore, inoltre, è stato trovato in possesso di 215 euro, mentre il giovane è stato sanzionato amministrativamente. Poco dopo, in via Stamira D’Ancona, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno fermato un uomo per un controllo. Quest’ultimo, un cittadino di 33 anni nato in Sierra Leone, è stato trovato in possesso di 38 involucri contenenti marijuana per un totale di 55,55 grammi e 175 euro in contanti. I poliziotti l’hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945e186336a8510296481191