Nel pomeriggio del 9 Gennaio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella frazione Cà di Scatola, del Comune di Castenovo nè Monti, per un’autocisterna per la distribuzione del gas GPL, rimasta in bilico sul ciglio della scarpata sottostante. Dopo essere stato messo in sicurezza con cavi d’acciaio, il mezzo è stato delicatamente sollevato e rimesso in strada. L’intervento è durato circa due ore.