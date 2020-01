Terremoto di magnitudo 3.1 nel catanese

Un terremoto di 3.1. di magnitudo è stato registrato dai sismografi dell’INGV intorno alle 03.24 ad ovest di Catania. In base ai rilievi ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro vicino alla cittadina di Ramacca esattamente a 9 km ad Est dalla stessa. Al momento non si hanno segnalazioni o danni a persone o cose. Successivamente un’altra scossa di terremoto, di intensità minore, è stata rilevata dagli strumenti dell’Istituto di Nazionale Geofisica e Vulcanologia, nella zona di Ramacca a circa 13 km in direzione NE. La magnitudo è stata di 2.0 e si è verificato intorno alle 07. 18 del mattino

