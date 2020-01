Canottaggio indoor: Titolo europeo indoor per Goretti e Di Lelio

Roma, 11 Gennaio 2020 – Brillante affermazione per il canottaggio indoor italiano ai Campionati Europei di indoor rowing in corso di svolgimento da questa mattina a Praga (Repubblica Ceca) nel palazzetto dello sport della Královka Hall. Si conferma al vertice continentale per il secondo anno consecutivo Martino Goretti (Fiamme Oro) che nella prova maschile Pesi Leggeri ha conquistato la medaglia d’oro in una gara condotta in testa sin dalle prime battute e che lo ha visto respingere con successo gli attacchi che nel finale gli sono stati portati dallo spagnolo Patricio Rojas, giunto secondo a 1″20 dal vincitore, e dal polacco Jerzy Kowalski, terzo a 1″40. Soddisfazione anche dalla categoria Pararowing, dove Giuseppe Di Lelio (The Core) si è aggiudicato la medaglia d’oro nella specialità PR1 maschile (senza classificazione FISA) concludendo i 2000 metri del percorso di gara con il tempo di 9.04.10. Prossimo appuntamento internazionale per gli specialisti dell’indoor rowing a Parigi, dove il 7 e l’8 Febbraio prossimi è in programma la terza edizione dei Campionati del Mondo di Indoor Rowing.

Nelle immagini: in alto Martino Goretti; in calce Giuseppe Di Lelio