Reggio Calabria. Gianni Alemanno spiega il Sovranismo: “Le radici e il progetto”

E’ stato presentato ieri pomeriggio all’Hotel Torrione a Reggio Calabria, il libro sul Sovranismo curato da Gianni Alemanno. “Un Sovranismo senza avventure e senza demagogia, come unica strada per salvare l’Italia”. Partendo da questa idea, Gianni Alemanno, ha spiegato il libro con il quale si è approfondita e chiarita l’attuale idea dominante in Europa. Troppo spesso se ne sente parlare in tv o se ne legge sui giornali ma si esprimono concetti che poco hanno a che fare con quelle che sono le idee basilari del Sovranismo. Si tende troppo spesso a generalizzare strumentalizzando e cercando di deprezzare o banalizzare concetti che invece hanno delle radici lontane. Ormai, da qualche anno, ne parlano tutti, è un’idea largamente diffusa e che trova sempre più consenso. Ma cos’è davvero il sovranismo?

Il volume presentato a Reggio Calabria ,“Sovranismo le radici e il progetto”, mette insieme i contributi di 48 autori per dare vita a quella che può essere definita una “enciclopedia” del sovranismo. E’ stato il Piero Gaeta, giornalista di Gazzattea del Sud, a “colloquiare” con Gianni Alemanno davanti ad un pubblico comoposto da militanti, curiosi ed addetti ai lavori. Un libro dedicato a Giano Accame e Beppe Nicolaì, antesignani del sovranismo nazionale, due esponenti della destra sociale. Ma si possono ravvedere tracce di sovranismo nel pensiero di Giorgio Almirante o idee sovraniste anche in Bettino Craxi e persino in alcune circostanze anche in Silvio Berlusconi durante il suo Governo, aveva preso posizioni di carattere di sovranità nazionale, per esempio nei raporti con la Libia o la Russia di Putin.

“Questo libro è il più articolato volume che è stato fatto sul Sovranismo. Parte da una crisi storica: quella della globalizzazzione. Quest’ultima e l’Unione Europea hanno “espropriato” i popoli della loro sovranità. Oggi c’è quindi una reazione che cerca di ridare ai popoli ed alle nazioni, la loro sovranità, il loro diritto di decidere. Se non si fa questo si corre il rischio di trovarsi emarginati e sempre più impoveriti nella realtà economica sociale del nostro periodo.” – Continua Gianni Alemanno – “Il Sovranismo è qualcosa che sta crescendo ed è un movimento di destra che sta prendendo spazio in tutta Europa, progressivamente andrà ad aumentare il suo consenso, non perchè ci sia chissà quale macchinazione dietro ma percè esiste un’esigenza concreta in questa direzione tra la gente. Se noi non ridiamo sovranità ai popoli l’Unione Europea (così com’è concepita adesso) e la finanza internazionale schiacceranno i nostri diritti. Oggi non c’è lavoro, non ci sono soldi per le infrastrutture, non ci sono soldi per il welfare. Tutto ciò, sostanzialmente deriva dal fatto che le dinamiche della globalizzazione non governate stanno portando a questo impoverimento“.

Nella stesura del volume Gianni Alemanno ha avuto il merito di coinvolgere esperti, blogger, giornalisti, docenti, manager, pensatori, per riassumenre nella maniera più esaustiva possibile il Sovranismo. Da leggere assolutamente se si vuol comprendere a fondo il fenomeno ideologico\politico che segnerà quest’epoca.

ph – Federica Romeo