Regionali Calabria 2020, FdI presenta i candidati: “Circoscrizione Sud: Arrivano Cirielli e Lollobrigida”

Fratelli d’Italia presenta la lista della “Circoscrizione Sud” in vista delle elezioni regionali del 26 Gennaio 2020 in Calabria. La conferenza stampa è in programma per Lunedì 13 Gennaio, alle ore 11.00, presso la Sala “G. Levato” del Consiglio regionale della Calabria. I candidati al consiglio regionale di FdI sono: Marco Cascarano, Domenico Creazzo, Orlando Fazzolari, Demetrio Marino, Giuseppe Neri, Alessandra Polimeno e Raffaele Sainato. Ad aprire i lavori saranno: Denis Nesci (Componente Esecutivo Nazionale FdI) e Massimo Ripepi (Coordinatore Città Metropolitana di Reggio Calabria FdI). Concluderanno: On. Edmondo Cirielli (Questore della Camera dei Deputati) e On. Francesco Lollobrigida: (Presidente del Gruppo FdI alla Camera dei Deputati).