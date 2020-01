Malta. Robert Abela è il nuovo premier

Robert Abela, avvocato 42enne, è il nuovo Primo Ministro dell’isola di Malta, a causa delle dimissioni dell’ex Joseph Muscat. E’ un avvicendamento che dovrebbe garantire la medesima linea politica. Abela, del Partito Laburista Maltese, è stato votato direttamente (per la prima volta nella loro storia) dalla maggioranza dei 17.500 elettori laburisti. Robert Abela rimarrà in carica per 2 anni e cioè fino al Settembre 2022, la sua candidatura è stata preferita a quella di 52enne Chris Fearne, vicepremier uscente.

