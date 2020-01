Migranti. Zanni: Ursula Von der Leyen si accorge oggi della questione immigrazione

(DIRE) Roma, 12 Gen. – “Ursula Von der Leyen si accorge solo oggi della questione immigrazione. Chiede un nuovo approccio ed esorta i Paesi UE e quelli di origine a fare la propria parte, ma dimentica come al solito che il contributo dato fino a oggi dall’Italia è stato fin troppo generoso. La presidente della Commissione UE forse ignora che la redistribuzione dei migranti, sulla quale lei ha sempre insistito, non è la risposta. Alle parole devono seguire fatti concreti: la difesa dei nostri confini e la sicurezza interna sono da tempo la nostra priorità. Lo stesso non si può certo dire della UE, che impegna tempo ed energie a creare cordoni sanitari contro i sovranisti democraticamente eletti, anzichè cercare soluzioni in grado di garantire la sicurezza dei suoi cittadini”. Lo dichiara in una nota Marco Zanni, europarlamentare della Lega, presidente del gruppo Identità e Democrazia al Parlamento Europeo. (Rai/ Dire)