Papa Bergoglio: “Allattate i bambini, anche nella Cappella Sistina”

Questa mattina il Pontefice ha battezzato 32 bambini

Roma – Papa Francesco invita ad allattare i bambini, anche in chiesa. Lo ha fatto questa mattina nel corso della celebrazione in Cappella Sistina, durante la quale ha battezzato 32 bambini. “I bambini non sono abituati a venire alla Sistina, è la prima volta. Non sono abituati a essere vestiti così, per una festa. Si sentiranno a disagio. Comincerà uno poi inizierà il concerto. Ma non bisogna spaventarsi. Se il bambino piange e’ perche’ ha caldo, o ha fame. Non bisogna spaventarsi. Si puo’ allattare qui. Quando un bambino piange in chiesa è una bella predica. Bisogna solo accertarsi che stia bene e andiamo avanti”, ha detto il Papa.

Agenzia DIRE – www.dire.it