Reggio Calabria. Alice Ligato vince la Finale Regionale di Miss Mondo Italia

Si è tenuta ieri nel tardo pomerigio la finalissima interregionale, di Miss Mondo Italia per le regioni Calabria e Sicilia, per l’assegnazione dei titoli regionali e nazionali alla semifinale di Gallipoli. Location dell’evento l’affollatissimo Porto Bolaro shopping center con la conduzione affidata alla bellissima modella Marika Pandolfo, già titolata nel 2018 con le fasce di: Miss Mondo Sicilia e poi Miss Mondo Italia beach 2bichini. Come sempre l’Agenzia DB model di Valeria Pellegrino (che affiancato sapientemente nella conduzione la Pandolfo), e Mario Vitolo ha saputo offrire al numeroso pubblico uno spettacolo a tutto tondo. Durante la serata della tappa di Porto Bolaro, infatti si è esibito anche il famoso attore Gigi Miseferi. Quest’ultimo ha intratenuto e coinvolto con simpatici sketch comici e brani musicali i tanti presenti. Difficile la scelta tra le 15 giovanissime bellezze che si sono contese la fascia finale, arrivate da tutta la Sicilia e da diverse zone della Calabria. Tutte agguerritissime, preparate non solo da punto di vista fisico ma soprattutto determinate a vincere. La vittoria alla fine è andata alla bionda reggina Alice Ligato che accederà direttamente alla finalissima di Miss Mondo Italia a Gallipoli in Maggio. A Chiara Marrapodi invece la fascia del web.