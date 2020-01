Roccelletta di Borgia (Cz). Auto contro casolare sulla SS 106, 1 morto e 3 feriti

E’ deceduto in ospedale a Catanzaro uno dei 4 giovani rimasti feriti nell’incidente sulla SS106, altri due sono in prognosi riservata, come riporta l’Ansa. All’altezza di Roccelletta di Borgia in provincia di Catanzaro, la vettura sulla quale viaggiavano è finita fuori strada e si è schiantata contro la parete di un casolare. I motivi del targico incidente stradale, avvenuto all’alba, sono ancora in fase d’accertamento da parte delle autorità competenti, pare fossero usciti da poco da una discoteca della zona. Tre ambulanze del 118 hanno effettuato i soccorsi ed i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro sono intervenuti per la messa in sicurezza della vettura e della strada.

