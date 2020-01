Taranto, droga: 5 Kg di eroina sequestrati. Un arresto

Comando Provinciale di Taranto – Taranto , 12/01/2020 08:27

I Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto hanno portato a termine una preordinata operazione antidroga in quartieri del capoluogo jonico caratterizzati da alti indici di criminalità, con cui è stato inferto un duro colpo alle principali piazze di spaccio tarantine.Il servizio, articolato sul controllo simultaneo di più obiettivi, ha infatti consentito di:quartiere Paolo VI, ulteriori 2 kg della medesima sostanza.In particolare:– i militari della Sezione Operativa della Compagnia CC di Taranto, avendo fondato motivo di ritenere che il 29enne avesse messo in piedi una fiorente attività di spaccio nella sua abitazione, al termine di un servizio di osservazione, hanno fatto irruzione nella casa del trafficante e, con la preziosa collaborazione di un’unità antidroga del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Modugno, hanno eseguito una perquisizione domiciliare che non ha tardato a dare i suoi frutti. E’ stato infatti rinvenuto:L’uomo, condotto in caserma, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e, su disposizione dell’A.G., tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto;I 5 kg sequestrati nell’odierna operazione, se venduti al dettaglio nelle varie piazze di spaccio tarantine, avrebbero consentito lo smercio di ben 21mila dosi di droga, per un incasso totale approssimativo di 140mila euro. Non si esclude che i due ingenti quantitativi, in ragione delle modalità di confezionamento e dell’alto contenuto di principio attivo, siano riconducibili a medesimi canali di approvvigionamento.