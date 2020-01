Autostrade. Conte: In stato diritto sicurezza cittadini al primo posto

(DIRE) Roma, 13 Gen. – “La decisione arrivera’ presto e poggera’ su solide basi tecnico-giuridiche. Ormai e’ evidente che sono emerse gravissime inadempienze nella gestione delle infrastrutture autostradali. La vocazione di questo governo e’ di tutelare l’interesse pubblico, non di assicurare un futuro vantaggioso ai concessionari privati, tanto piu’ se inadempienti. Gli investitori stranieri sanno che anche nei rispettivi Paesi di provenienza vi sono sistemi legali che prevedono rimedi molto severi in caso di breach of contract, di inadempimenti cosi’ gravi. Quando poi ci sono interessi pubblici cosi’ evidenti e 43 vittime eviterei di richiamare a sproposito formule come ‘certezza del diritto’ o ‘stato di diritto’. In uno stato di diritto la sicurezza dei cittadini e’ al primo posto. Punto”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un’intervista al ‘Corriere del Sera’. (Vid/ Dire)