Commercio: Presidenza Fismo Confesercenti, “Rivedere le date dei saldi”

Eletti due nuovi Vicepresidenti: Recine e Campobasso

Si è riunita, oggi a Roma, la prima Presidenza Nazionale di Fismo del 2020 che ha eletto due nuovi Vicepresidenti, Francesca Recine, Presidente Fismo Genova e Benny Campobasso Presidente Confesercenti Puglia. Una dirigenza rinnovata, nel rispetto delle specificità territoriali della federazione del settore moda di Confesercenti. Tra i principali temi affrontati nel corso dei lavori, quello dei saldi, la richiesta comune e condivisa di Fismo è quella di rivedere le date delle vendite di fine stagione, sia invernali che estive. Per questo, nelle prossime ore, Fismo invierà una lettera alle Regioni e alla Conferenza Stato-Regioni per trovare una soluzione in questa direzione. Inoltre, la dirigenza ha definito il nuovo programma sindacale, con una serie di appuntamenti itineranti su tutto il territorio nazionale, per affrontare le questioni di maggiore interesse per la categoria, dalle vendite on-line alla web tax, dal made in Italy alla formazione per il settore.