Giovedì 16 alle ore 19.00 alla Mondadori Store in Piazza Vanvitelli a Napoli, la presentazione del romanzo “T.S.O.” di Roberto Addeo

Giovedì 16 Gennaio 2020, alle ore 19.00, alla Libreria Mondadori Store, in Piazza Vanvitelli – Vomero – Napoli, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Campania, sarà presentato il nuovo romanzo di Roberto Addeo “T.S.O.” (Edizioni Ensemble).

Saluti di Mimmo Condurro, Presidente del Dipartimento Campania dell’Associazione Nazionale Sociologi. Presenta e modera l’evento Maurizio Vitiello, sociologo e critico d’arte. Illustrerà il libro il relatore Pino Cotarelli, giornalista e direttore della testata giornalistica on line “Le Sociologie”. Inoltre, ci sarà il commento-contributo e il reading di Mariarosaria Riccio, psicologa, scrittrice e arteterapeuta. Interverrà, nel finale, il percussautore Tony Cercola.

Sarà presente l’autore.

Ingresso libero

Ecco una breve scheda sull’autore:

Roberto Addeo è nato a Nola, in provincia di Napoli, nel 1982, e vive a Porto Torres, in provincia di Sassari. Ha pubblicato il romanzo “La luna allo zoo” (2017). Per Ensemble ha pubblicato la raccolta poetica “Globuli” (2018). Alcuni dei suoi racconti e delle sue poesie si trovano su “Argo”, “Il foglio letterario”, “Osservatorio letterario”, “Cultora”.