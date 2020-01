Gregoretti. Salvini: Conte non sapeva? Triste perdere onore per la poltrona

Se pensano di farmi fuori in Tribunale hanno sbagliato

(DIRE) Roma, 13 Gen. – “Il presidente del consiglio, un po’ distratto, ha detto che quando io bloccavo gli sbarchi lui non ne sapeva niente. A me la gente che perde l’onore fa un immensa tristezza, la gente che sacrifica la dignita’ per salvare la poltrona fa un’immensa tristezza. Se pensano di farmi fuori in tribunale hanno sbagliato. Vi aspetto tutti in tribunale”. Lo dice Matteo Salvini in un comizio al mercato di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma. (Vid/ Dire)