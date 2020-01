Si tratterebbe di un senzatetto, l’uomo trovato cadavere oggi intorno alle 07.00 in una strada di Milano nei pressi di un supermercato in via Colletta. Il 51enne era vicino una panchina. Sulla morte indaga la Polizi di Stato sul posto anche il perosnale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del senzatetto.

FMP