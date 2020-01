Sanremo (Im). Tenta di fuggire da un negozio con della merce rubata. Denunciato

È quanto accaduto ieri pomeriggio, a Sanremo, in un negozio di abbigliamento di Corso Matteotti. Il titolare, infatti, notava un cittadino straniero, successivamente identificato in un uomo russo di 48 anni, che si aggirava furtivo tra i corridoi. Arrivato in cassa, l’uomo cercava di eludere il controllo e uscire indisturbato ma veniva fermato prontamente dal titolare che, al contempo, chiedeva l’ausilio della Polizia di Stato. Lo straniero aveva cercato di impossessarsi di due zainetti e un borsone, che portava a mano, mentre nelle tasche occultava diversi trucchi. Il “bottino” ammontava a circa 150 euro. Accompagnato presso il Commissariato P.S. di Sanremo, a seguito degli accertamenti di rito, il ladro veniva denunciato per furto e la refurtiva veniva riconsegnata al legittimo proprietario.