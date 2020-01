Ambiente. Salvini: Per colpa ambientalisti da salotto è un casino

Stanno in centro città e non hanno mai visto un cinghiale o un bosco

(DIRE) Roma, 14 Gen. – “Qua ci sono gli ambientalisti da salotto radical chic, quelli che stanno in centro citta’, che non hanno mai visto un cinghiale, una nutria, un bosco, un torrente e un alberello, e che a furia di dire non pulire il torrente, non tagliare l’alberello, non sfiorare la nutria e’ un casino e ci arriva tutto in testa”. Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice durante un comizio a Castell’Arquato (Piacenza), in diretta Facebook.

“Ma lasciamo che sia la gente che vive in provincia a decidere cosa si fa in provincia, in montagna”, dice Salvini (Ran/Dire)