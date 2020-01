Ascoli Piceno, incendio tetto abitazione

Nella serata di lunedì 13 Gennaio, i Vigili del Fuoco del Comando, sono intervenuti in centro città, nel quartiere di Borgo Solestà, per l’incendio che si é sprigionato all’interno di una canna fumaria e che stava coinvolgendo il tetto in legno del condominio. Oltre all’opera di spegnimento, si é reso necessario scoperchiare la copertura in prossimità del comignolo per verificare se il fuoco covasse anche sulle travi e successivamente dopo aver accertato con una termo camera la temperatura raggiunta si raffreddava la zona circostante per la bonifica completa della struttura. Sul posto sono accorsi sei operatori con un’Autopompa, un’Autoscala ed una campagnola idrica.

