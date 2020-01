CNA Federmoda lancia “WeLoveModainItaly Toronto”

Con un evento appositamente dedicato saranno presentate al mercato canadese le collezioni moda autunno – inverno 2020 – 2021

Roma – 14 Gennaio 2020 – CNA Federmoda, in collaborazione con il Consorzio Moda in Italy e il supporto di ICE Agenzia lancia “WeLoveModainItaly Toronto”. La prima edizione di questa manifestazione autonoma dedicata alla presentazione del made in Italy si svolgerà il 28 e 29 gennaio presso i locali dell’Arta Gallery nel Distillery District di Toronto.

Durante questa edizione di “WeLoveModainItaly Toronto” saranno presentate una selezione delle collezioni moda AI 2020/2021 che andranno dall’abbigliamento agli accessori sia uomo che donna.

“I mercati internazionali chiedono sempre più prodotti che sappiano coniugare qualità e design e il sistema produttivo italiano meglio di qualsiasi altro è in grado di rispondere a questa domanda attraverso produzioni a grande valore intrinseco dato dalla qualità dei materiali utilizzati e dalla maestria artigianale dei processi e delle fasi di lavorazione.” – dichiara il Presidente Nazionale CNA Federmoda, Marco Landi – “In quest’ottica intendiamo porci al mercato canadese al fine di proporre un modello che fa della sostenibilità il proprio valore aggiunto in quanto le collezioni delle nostre imprese si propongono per qualità dei prodotti e dei processi produttivi.”

Durante le due giornate della manifestazione sarà programmato anche un seminario sulle tendenze evolutive dei mercati internazionali condotto da Roberto Corbelli, ricercatore e Presidente del Consorzio Moda in Italy, che metterà al centro il forte nesso tra sostenibilità sociale, economica e ambientale.

“Con WeLoveModainItaly Toronto, CNA Federmoda prosegue un percorso di accompagnamento delle piccole imprese del settore moda in diversi mercati, dal Giappone, agli USA, dagli EAU alla Mongolia, dalla Federazione Russa al Mozambico attraverso il quale è stato costruito un format di azioni promo-commerciali adatto alle tante imprese artigiane e PMI che rappresentano la spina dorsale del made in Italy – illustra Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda. “Nel corso dell’ultimo anno il made in Italy ha registrato interessanti incrementi nell’export verso il Canada e questo ha rafforzato la nostra convinzione sull’opportunità di presentarci in maniera organizzata su questo mercato anche grazie al supporto di ICE Agenzia.” – continua Franceschini.

Comunicato Stampa – Federmoda