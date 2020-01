Napoli. Scontro tra treni metro a stazione Piscinola, ferito macchinista

Servizio sospeso sull’intera linea 1 (DIRE) Napoli, 14 Gen. – Scontro alla stazione di Piscinola tra due treni della Metro 1 di Napoli intorno alle 7: un convoglio in arrivo da Chiaiano e l’altro in uscita dal deposito. Dopo l’urto, panico fra i passeggeri a bordo: il macchinista di uno dei due treni sarebbe ricoverato al Cardarelli sotto shock e con trauma toracico. Ricovero al Cto anche per una passeggera. Sul luogo sono presenti ambulanze. Al vaglio dei sanitari la condizione di nove persone.

Stando a una prima ricostruzione il treno che dal deposito si immetteva sulla linea non avrebbe rispettato il segnale di stop.

Nell’incidente e’ rimasto coinvolto in modo lieve anche un terzo treno con a bordo passeggeri diretto da Piscinola a piazza Garibaldi che a Chiaiano ha fermato la propria corsa.

Anm ha sospeso il servizio metro sull’intera linea 1. (Cac/ Dire)